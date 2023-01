https://it.sputniknews.com/20230106/junge-welt-loccidente-ha-perso-il-ruolo-dellattore-principale-per-via-della-russia-16857700.html

Junge Welt: l’Occidente ha perso il ruolo dell’”attore principale” per via della Russia

Junge Welt: l’Occidente ha perso il ruolo dell’”attore principale” per via della Russia

06.01.2023

L'articolo cita Wang Wen, preside del Chongyang Institute of Financial Studies presso la rinomata Renmin University di Pechino, secondo cui “il 2022 è diventato l'anno della 'de-occidentalizzazione'”.Secondo Kronauer, ciò è dimostrato dal rifiuto della maggior parte degli stati del mondo di imporre sanzioni contro la Russia nel contesto dell’operazione militare speciale in Ucraina.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il presindente turco Recep Tayyip Erdogan, ha sottolineato il ruolo distruttivo dei paesi occidentali nella crisi ucraina.

