Ankara riferisce di 17 mln di tonnellate di grano dall'Ucraina nell'ambito dell'"accordo alimentare"

L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. L’accordo è scaduto il 18 novembre, ma ha comportato una proroga automatica per 120 giorni in assenza di contestazioni delle parti. L'accordo stesso è parte integrante del pacchetto, che, tra l'altro, prevede lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti - Mosca ha osservato che proprio questo punto non è stato rispettato. Allo stesso tempo, le Nazioni Unite hanno assicurato che le restrizioni sarebbero state revocate."Quasi 17 milioni di tonnellate di grano sono state inviate ai bisognosi", ha detto Akar a TRT Haber.

