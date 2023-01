https://it.sputniknews.com/20230105/putin-e-erdogan-hanno-tenuto-un-colloquio-telefonico-16854870.html

Putin e Erdogan hanno tenuto un colloquio telefonico

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato con il suo omologo russo Vladimir Putin delle relazioni bilaterali, della situazione in Ucraina e della... 05.01.2023, Sputnik Italia

"Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Durante i colloqui, sono state discusse le relazioni tra Turchia e Russia, in particolare l'energia, nonché le questioni regionali", ha affermato l'ufficio.Le parti hanno sollevato anche la tematica russo-ucraina e la crisi siriana."Il presidente Erdogan ha sottolineato che devono essere compiuti passi concreti per sgomberare l'organizzazione terroristica PKK/PYD/YPG (il Partito dei Lavoratori del Kurdistan) dalle zone confinanti con la Turchia, in particolare da Tel Rifat e Manbij, e ha affermato che il regime deve essere costruttivo e compiere alcuni passi nel processo politico per ottenere risultati concreti in Siria", ha affermato l'ufficio del leader turco.

