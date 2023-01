https://it.sputniknews.com/20230105/pericoloso-sottovalutare-la-russia-lo-sostiene-il-segretario-generale-della-nato-16855352.html

"Pericoloso" sottovalutare la Russia: lo sostiene il segretario generale della Nato

Secondo la Reuters, Jens Stoltenberg mette in guardia dal rischio dal sottovalutare la Russia. 05.01.2023, Sputnik Italia

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha avvertito del pericolo di sottovalutare la Russia, riferisce la Reuters. Inoltre il segretario generale ha sottolineato la necessità di aumentare la prontezza al combattimento della Nato. "L'Alleanza ha bisogno di più soldati, munizioni e armi", ha rilevato Stoltenberg. Il 18 e 19 gennaio a Bruxelles è in programma una riunione del Comitato militare, organo supremo dell'Alleanza Atlantica. In particolare si dovrà discutere il conflitto in Ucraina e la continua assistenza a Kiev da parte della Nato.

