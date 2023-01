https://it.sputniknews.com/20230105/parigi-non-esclude-la-possibilita-di-un-colloqui-telefonico-tra-macron-e-putin-16854684.html

Parigi non esclude la possibilità di un colloqui telefonico tra Macron e Putin

Parigi non esclude la possibilità di un colloqui telefonico tra Macron e Putin

na conversazione telefonica tra i presidenti francese e russo Emmanuel Macron e Vladimir Putin non è ancora in programma ma è possibile, ha dichiarato giovedì... 05.01.2023, Sputnik Italia

"Una tale conversazione (tra Macron e Putin) non è ancora in programma ma è possibile, visto che loro avevano già parlato in passato, ciò è stato e rimane utile. In particolare, cercare di limitare i rischi di incidenti nucleari attorno a impianti nucleari civili, ad esempio, la centrale nucleare di Zaporozhye", ha detto Colonna in un'intervista al canale televisivo LCI, rispondendo alla domanda se è prevista una conversazione tra i presidenti della Federazione Russa e della Francia.Macron ha più volte parlato pubblicamente della sua volontà di parlare con Putin, ma il Cremlino ha riferito che non ci sono state richieste ufficiali.

