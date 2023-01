https://it.sputniknews.com/20230105/otto-persone-trovate-morte-in-casa-negli-stati-uniti-durante-un-controllo-sociale-16854594.html

Otto persone trovate morte in casa negli Stati Uniti durante un controllo sociale

I corpi di cinque bambini e tre adulti, che presumibilmente hanno riportato ferite da arma da fuoco, sono stati trovati in un edificio residenziale nello stato... 05.01.2023, Sputnik Italia

"Il 4 gennaio 2023, gli agenti del dipartimento di polizia della città di Enoch sono stati convocati al blocco 4900 North di Albert Drive in riferimento a un controllo sociale. Gli agenti hanno controllato l’abitazione e hanno trovato tre adulti e cinque minori deceduti all'interno della casa. Ognuno sembrava avere ferite da arma da fuoco sostenute", ha detto la polizia in un comunicato stampa.La polizia ha anche affermato che non vi era alcuna minaccia per il pubblico o "alcuni sospetti in generale".Hanno aggiunto che l'indagine è in corso e che ulteriori informazioni sarebbero state fornite in seguito.

