https://it.sputniknews.com/20230105/musk-invita-a-eleggere-mccarthy-presidente-della-camera-dei-rappresentanti-degli-usa-16856049.html

Musk invita a eleggere McCarthy presidente della Camera dei rappresentanti degli USA

Musk invita a eleggere McCarthy presidente della Camera dei rappresentanti degli USA

L'imprenditore americano e proprietario di Twitter Elon Musk ha invitato a eleggere il leader dei membri repubblicani del Congresso alla Camera dei... 05.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-05T17:59+0100

2023-01-05T17:59+0100

2023-01-05T17:59+0100

usa

politica

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/05/16856029_0:16:3073:1744_1920x0_80_0_0_576013c085ff89e9f76583d3521ea201.jpg

Per la prima volta in cento anni, la camera bassa del Congresso degli Stati Uniti non è riuscita a scegliere il presidente dopo il primo voto e ha tenuto sei voti in due giorni. Non si è riusciti a raggiungere alcun risultato a causa dell'opposizione al leader dei repubblicani, Kevin McCarthy, all’interno del partito. Egli stesso in precedenza si era espresso a favore del proseguimento delle consultazioni e aveva espresso la speranza che si trovasse un compromesso. Prima dell'elezione del presidente, i membri del Congresso non possono prestare giuramento e iniziare l'attività legislativa.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, politica, elon musk