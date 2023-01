https://it.sputniknews.com/20230104/putin-alla-cerimonia-per-ladmiral-gorshkov-continueremo-a-sviluppare-potenziale-di-combattimento-16853610.html

Putin alla cerimonia per l'Admiral Gorshkov: continueremo a sviluppare potenziale di combattimento

Putin alla cerimonia per l'Admiral Gorshkov: continueremo a sviluppare potenziale di combattimento

Vladimir Putin ha preso parte alla cerimonia di messa in servizio della fregata Admiral Gorshkov, dotata di sistemi missilistici marittimi Zirkon. Il... 04.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-04T13:37+0100

2023-01-04T13:37+0100

2023-01-04T13:37+0100

vladimir putin

zirkon

sergej shoigu

admiral gorshkov

marina russa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/14303199_0:0:3551:1998_1920x0_80_0_0_4b6abae1a004cd4d3fc1486e4b0ae049.jpg

Vladimir Putin ha ringraziato gli specialisti dell'industria della Difesa, che hanno iniziato a produrre in serie gli Zirkon, e ha aggiunto che la Russia continuerà a migliorare il potenziale di combattimento delle forze armate.A sua volta, il ministro della Difesa Sergey Shoigu ha specificato che l'Admiral Gorshkov avrebbe intrapreso un lungo viaggio attraverso gli oceani Atlantico e Indiano, oltre che nel Mar Mediterraneo. Allo stesso tempo, la fregata elaborerà l'uso dei missili ipersonici Zirkon.Secondo il ministro della Difesa, la particolarità di quest'arma è che essa può superare i sistemi di difesa aerea e missilistica, raggiungendo una velocità di oltre nove Mach (circa 2,65 chilometri al secondo a un'altitudine di 20 chilometri, o più di diecimila chilometri all'ora), con un raggio di volo di oltre mille chilometri. La nave stessa è in grado di infliggere colpi precisi e potenti contro il nemico in mare e a terra.Dopo il discorso di Shoigu, Vladimir Putin ha dato l'ordine di inviare la fregata in servizio.Il presidente russo ha annunciato, il 21 dicembre, che l'Admiral Gorshkov sarebbe entrato in servizio a gennaio. L'area di servizio della nave sarà scelta in base all'interesse di garantire la sicurezza della Russia, ha affermato il presidente.Lo Zirkon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare un volo aerodinamico sostenuto con manovre in strati densi dell'atmosfera, utilizzando la propria spinta del motore lungo tutto il percorso.

https://it.sputniknews.com/20230104/presidente-sudcoreano-ordina-di-avviare-la-produzione-di-massa-di-droni-entro-la-fine-dellanno-16852769.html

https://it.sputniknews.com/20230103/esercito-russo-distrugge-due-sistemi-himars-a-druzhkovka-16851714.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, zirkon, sergej shoigu, admiral gorshkov, marina russa