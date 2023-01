https://it.sputniknews.com/20230104/presidente-sudcoreano-ordina-di-avviare-la-produzione-di-massa-di-droni-entro-la-fine-dellanno-16852769.html

Presidente sudcoreano ordina di avviare la produzione di massa di droni entro la fine dell'anno

Presidente sudcoreano ordina di avviare la produzione di massa di droni entro la fine dell'anno

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha incaricato il ministro della Difesa di creare un'unità di droni congiunta multiuso e di creare un sistema di... 04.01.2023, Sputnik Italia

Yoon Suk-yeol ha fatto l'annuncio in un incontro con l'Amministrazione per la sicurezza nazionale, il Ministero della difesa, il Comitato congiunto di capi di stato e l'Agenzia per lo sviluppo della difesa, dove il presidente è stato nuovamente informato sull'incidente dei droni nordcoreani entrati nello spazio aereo della Corea del Sud.Il presidente ha invitato a creare una "capacità di risposta schiacciante che supererebbe una risposta proporzionale" alle provocazioni della Corea del Nord."Sto ordinando la creazione di un'unità congiunta di droni in grado di svolgere una missione multi-missione di sorveglianza, ricognizione, operazioni e anche di istituire un sistema di produzione di massa per droni piccoli e difficili da rilevare entro un anno", ha comunicato Kim Eun-hye, portavoce dell'ufficio presidenziale.Yoon Suk-yeol ha anche incaricato di dare slancio allo sviluppo per iniziare la produzione di droni stealth entro la fine dell'anno, incaricato di creare urgentemente un sistema per distruggere i droni.

