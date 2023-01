https://it.sputniknews.com/20230104/polizia-di-frontiera-lituana-respinge-10-migranti-clandestini-in-bielorussia-16852982.html

Dall'inizio del 2023, le guardie di frontiera lituane non hanno consentito l'ingresso nel Paese ai primi 10 migranti clandestini che hanno tentato di entrare... 04.01.2023, Sputnik Italia

"Nelle ultime 24 ore, 10 persone che avevano intenzione di attraversare illegalmente il confine sono state respinte in Bielorussia, dal cui territorio hanno cercato di entrare in Lituania", afferma il rapporto.Dall'agosto 2021, alla luce della crisi migratoria con massicci tentativi da parte di migranti provenienti dall'Asia e dall'Africa di entrare in Lituania attraverso la Bielorussia, Vilnius ha deciso di respingere gli immigrati clandestini in Bielorussia. Da allora, 19,3mila persone sono state respinte dal confine della Lituania.

