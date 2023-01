https://it.sputniknews.com/20230104/pechino-commenta-la-visita-dellex-segretario-generale-della-nato-a-taiwan-16852672.html

Pechino commenta la visita dell'ex segretario generale della NATO a Taiwan

Pechino commenta la visita dell'ex segretario generale della NATO a Taiwan

Qualsiasi tentativo di creare "due Cine" nell'arena internazionale è destinato al fallimento, ha affermato mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri... 04.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-04T11:14+0100

2023-01-04T11:14+0100

2023-01-04T11:14+0100

cina

taiwan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/403/44/4034436_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_7955853e11d11787929a15dbb27eb394.jpg

Il capo dell'amministrazione di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato mercoledì Rasmussen e gli ha detto che Taiwan continuerà a migliorare le sue capacità di difesa e, insieme ad altri alleati sul fronte democratico, manterrà la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione indo-pacifica. Ha anche affermato che l'isola sta affrontando "un autoritarismo sta crescendo sempre di più"."C'è una sola Cina al mondo, Taiwan ne è parte integrante. La questione di Taiwan non è una questione di democrazia o diritti umani. È una questione di unità e integrità territoriale della Cina", ha detto Mao Ning.Ha sottolineato che qualsiasi tentativo nell'arena internazionale di creare "due Cine" è destinato al fallimento.L'ex segretario generale della NATO, fondatore della "Alliance of Democracies Foundation", Rasmussen è in visita a Taiwan dal 3 al 5 gennaio. In precedenza, il ministero degli Esteri dell'isola aveva riferito che durante la sua visita, Rasmussen incontrerà il capo dell'amministrazione di Taiwan Tsai Ing-wen e il suo vice William Lai, il ministro degli esteri dell'isola Joseph Wu e altri funzionari. Le parti discuteranno di libertà e democrazia, nonché della “minaccia militare cinese” nello Stretto di Taiwan.

cina

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, taiwan