https://it.sputniknews.com/20230104/kuleba-annuncia-linizio-dei-preparativi-per-il-trasferimento-dei-sistemi-patriot-a-kiev-16853252.html

Kuleba annuncia l'inizio dei preparativi per il trasferimento dei sistemi Patriot a Kiev

Kuleba annuncia l'inizio dei preparativi per il trasferimento dei sistemi Patriot a Kiev

I preparativi per il trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot in Ucraina sono già iniziati, ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri ucraino... 04.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-04T17:04+0100

2023-01-04T17:04+0100

2023-01-04T17:04+0100

la situazione in ucraina

ucraina

usa

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/41/43/414301_0:0:3326:1872_1920x0_80_0_0_56953510e377278f6c108f65eefabcbf.jpg

I moderni sistemi di difesa aerea Patriot sono stati inseriti nel prossimo pacchetto di assistenza militare statunitense all'Ucraina, che è stato presentato in occasione della visita a Washington di Volodymyr Zelensky. Il Pentagono esclude la possibilità di inviare personale militare americano in Ucraina e promette di addestrare ucraini in pochi mesi. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, la fornitura di sistemi missilistici antiaerei Patriot all'Ucraina prolungherà il conflitto.Kuleba ha anche affermato che ora Volodymyr Zelensky e il suo team diplomatico stanno lavorando intensamente a nuove soluzioni per fornire a Kiev nuovi tipi di armi occidentali, principalmente carri armati e altri veicoli corazzati.

https://it.sputniknews.com/20230104/putin-alla-cerimonia-per-ladmiral-gorshkov-continueremo-a-sviluppare-potenziale-di-combattimento-16853610.html

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, usa, difesa