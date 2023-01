https://it.sputniknews.com/20230104/il-presidente-estone-contro-labolizione-della-lingua-russa-16853950.html

Il presidente estone contro l'abolizione della lingua russa

Il presidente estone contro l'abolizione della lingua russa

Il presidente estone Alar Karis ha dichiarato, in un'intervista con ETV+, che non vede alcun motivo per combattere la lingua russa sullo sfondo degli eventi in... 04.01.2023, Sputnik Italia

Rispondendo all'osservazione del conduttore, secondo cui dopo l'inizio degli eventi in Ucraina sono cominciate ad apparire dichiarazioni secondo cui il paese aveva bisogno di imparare meno russo e prestare maggiore attenzione ad altre lingue, Alar Karis ha osservato di non essere d'accordo con questa opinione.Karis ha notato che l'atteggiamento nei confronti della lingua russa sta cambiando. "Conosco russi che, a causa della guerra in Ucraina, non vogliono più parlare russo. Gli ucraini che parlavano russo rifiutano il russo. Ma questo è un fenomeno transitorio. La reazione che la guerra provoca oggi. Non puoi biasimare la lingua per qualsiasi cosa", ha detto il presidente.In precedenza, il ministro dell'Istruzione e della Scienza Tõnis Lukas aveva affermato che lo studio del russo come seconda lingua straniera dovrebbe essere abolito nelle scuole estoni. Secondo lui, a causa degli eventi in Ucraina, alcuni genitori hanno espresso la loro insoddisfazione per il fatto che il bambino imparari il russo.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per consegnare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "sanguinosi crimini contro i civili" nel Donbass.

