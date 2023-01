https://it.sputniknews.com/20230104/il-premier-giapponese-ha-parlato-di-una-svolta-nella-storia-16852458.html

Il premier giapponese ha parlato di una svolta nella storia

Il premier giapponese ha parlato di una svolta nella storia

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha affermato in un discorso ai Paesi del G7 che il mondo sta vivendo una "svolta storica" ​​a causa della crisi in...

Secondo il premier giapponese, che presiederà l'organizzazione nel 2023 e ospiterà anche il vertice a Hiroshima a maggio, il mondo sta vivendo molti problemi globali, per contrastare i quali è necessario adottare misure."Le sfide che la comunità internazionale deve affrontare comprendono l'economia globale, compresa l'energia e la sicurezza alimentare, gli affari regionali, compresa l'Ucraina e l'Indo-Pacifico, il disarmo nucleare e la non proliferazione, la sicurezza economica e le questioni globali come il cambiamento climatico, la salute e lo sviluppo. Come il Paese presidente, guideremo i leader del G7 ad approfondire apertamente le discussioni e a presentare chiaramente idee e piani per il futuro", ha affermato Kishida.In precedenza, il rappresentante permanente giapponese all'ONU Kimihiro Ishikane, che ha presieduto il Consiglio di sicurezza a gennaio, aveva rilevato la necessità di approfondire la discussione sulla crisi ucraina sia in seno al Consiglio di sicurezza che all'interno dell'Assemblea generale dell'ONU. Il Giappone ha anche riferito sul processo di accordo sulla partecipazione online del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice del G7.

