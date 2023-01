https://it.sputniknews.com/20230104/erdogan-proporra-nuovamente-a-putin-la-mediazione-sullucraina-16852355.html

Erdogan proporrà nuovamente a Putin la mediazione sull'Ucraina

04.01.2023

Il colloquio tra i presidenti della Federazione Russa e della Turchia è previsto per il 4 gennaio, ha confermato a RIA Novosti il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. In precedenza, un rappresentante del leader turco ha affermato che Erdogan conta su conversazioni telefoniche con Putin e Zelensky mercoledì."Quest’anno, il presidente Erdogan intende continuare gli sforzi per riprendere il processo negoziale per raggiungere un cessate il fuoco. Avendo l'opportunità di negoziare con le due parti, il presidente turco intende continuare a offrire la sua mediazione. A questo proposito, le conversazioni telefoniche di oggi non sarà un'eccezione", ha detto la fonte.Il ministero degli Esteri russo ha affermato in precedenza che Kiev è pronta a un'escalation, non a negoziati. In precedenza, il Cremlino aveva osservato che la Russia concorda con le dichiarazioni dell'Occidente secondo cui una pace giusta e a lungo termine dovrebbe essere il risultato della risoluzione della situazione, ma allo stesso tempo Mosca non vede ancora prospettive di negoziati su un accordo.

