Pechino afferma che Russia e Cina rafforzeranno i legami nel 2023

Pechino afferma che Russia e Cina rafforzeranno i legami nel 2023

La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning non ha risposto a una domanda sulle date di una possibile visita del presidente cinese Xi Jinping in... 03.01.2023, Sputnik Italia

"Il presidente Xi Jinping ha sempre mantenuto una stretta cooperazione con il presidente Vladimir Putin sulle relazioni sino-russe e sulle principali questioni internazionali e regionali, assicurando la direzione strategica del partenariato di cooperazione strategica tra i due paesi. Nel nuovo anno, le due parti rafforzerà i legami a tutti i livelli, per promuovere il continuo sviluppo delle relazioni bilaterali", ha detto il diplomatico, rispondendo a una domanda di un corrispondente di RIA Novosti sulle date della possibile visita di Xi Jinping in Russia.A dicembre, Putin ha invitato Xi Jinping a venire a Mosca nel 2023. "Non ho dubbi che troveremo l'occasione per incontrarci di persona. La aspettiamo, caro signor Presidente, caro amico, La aspettiamo la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca", ha detto Putin durante un colloquio con il presidente cinese. Putin ha sottolineato che ciò dimostrerebbe al mondo la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerebbe il principale evento politico dell'anno nelle relazioni bilaterali.

