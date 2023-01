https://it.sputniknews.com/20230103/la-turchia-ha-discusso-dellhub-del-gas-con-15-paesi-16850926.html

La Turchia ha discusso dell'"hub del gas" con 15 paesi

La Turchia ha discusso dell'"hub del gas" con 15 paesi

La Turchia ha parlato del progetto "hub del gas" con 15 paesi diversi, che hanno mostrato un atteggiamento generalmente positivo, ha affermato il ministro... 03.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-03T12:21+0100

2023-01-03T12:21+0100

2023-01-03T12:21+0100

turchia

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/810/58/8105867_0:71:1349:830_1920x0_80_0_0_7d5e66e450ecfcfde963f08cc2350db0.jpg

I presidenti della Federazione Russa e della Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, avevano precedentemente incaricato di elaborare in dettaglio la questione della creazione di un hub del gas in Turchia. Attraverso questo hub, in particolare, è possibile spostare le forniture di gas dai gasdotti Nord Stream danneggiati. Allo stesso tempo, si tratta non solo della creazione di una piattaforma commerciale in Turchia, ma anche dello sviluppo di infrastrutture e dell'aumento delle forniture nella direzione meridionale, ha affermato il vice primo ministro della Federazione Russa Aleksandr Novak. Anche altri paesi possono partecipare al progetto, ha detto: anche l'Algeria, il Qatar e l'Azerbaigian forniscono gas all'Europa attraverso la direzione sud.Secondo Donmez, in generale nell'ultimo anno le delegazioni turche hanno discusso della cooperazione energetica con 15 paesi diversi."Il nostro obiettivo è aprire l'accesso a nuove fonti. Tra l'altro, è stato discusso il tema dell’hub in Turchia. Molti paesi hanno avuto un atteggiamento positivo sulla questione", ha affermato il ministro, riporta l'agenzia Anadolu.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, gas