Il ministro degli Esteri turco parla del possibile incontro tra Erdogan e Assad

Il ministro degli Esteri turco parla del possibile incontro tra Erdogan e Assad

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, commentando la possibilità di un incontro tra i leader di Turchia e Siria, Tayyip Erdogan e Bashar al-Assad... 03.01.2023

Il presidente turco Tayyip Erdogan aveva affermato in precedenza di aver proposto al leader russo Vladimir Putin di tenere una riunione dei leader di Turchia, Russia e Siria, ma dovrebbe essere preceduta da una riunione dei capi dei servizi di intelligence, del ministero della Difesa e del ministero degli Esteri.In precedenza, Mevlut Cavusoglu aveva detto che l'incontro dei ministri degli Esteri di Turchia e Siria è previsto nella seconda metà di gennaio, in un paese terzo, possibilmente in Russia.I ministri della difesa di Russia, Siria e Turchia hanno tenuto colloqui trilaterali a Mosca per discutere i modi per risolvere la crisi siriana, aveva affermato in precedenza il ministero della Difesa russo.I colloqui tra i capi dei dipartimenti militari a Mosca sono stati i primi colloqui ufficiali tra Ankara e Damasco in 11 anni, hanno osservato i media. Erdogan in precedenza non aveva escluso un incontro con il leader siriano Bashar al-Assad, affermando che "non ci sono reati in politica".Il rappresentante speciale presidenziale per il Medio Oriente e l'Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, ha detto a RIA Novosti che Mosca non impone la mediazione su Ankara e Damasco, ma se viene chiesto alla Federazione Russa, è pronta a tenere un incontro tra i presidenti Erdogan e Assad.

