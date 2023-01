https://it.sputniknews.com/20230103/i-dardanelli-nuovamente-chiusi-al-traffico-16850398.html

I Dardanelli nuovamente chiusi al traffico

I Dardanelli nuovamente chiusi al traffico

Lo Stretto dei Dardanelli è stato chiuso al traffico navale per il terzo giorno a causa della fitta nebbia che ha coperto Istanbul. 03.01.2023, Sputnik Italia

Una fitta nebbia è stata osservata nella metropoli per il terzo giorno. Lunedì sera sono stati cancellati circa 50 voli."I capitanti delle navi che dovevano entrare da sud sono stati avvertiti via radio, è stato annunciato che lo stretto era chiuso al transito di entrambi i percorsi per scarsa visibilità", ha comunicato il servizio per la sicurezza del traffico nello stretto di Canakkale (Dardanelli).Il traffico navale tornerà alla normalità dopo che la nebbia si sarà diradata.Il servizio di traghetti locali prosegue.

