Presidente Corea del Sud parla di possibili esercitazioni nucleari congiunte con gli Stati Uniti

Il presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol ha dichiarato che la Corea del Sud è in trattative con Washington per pianificare ed eseguire esercitazioni congiunte... 02.01.2023, Sputnik Italia

Yoon ha spiegato che dopo che la Corea del Nord si sarà dotata di armi nucleari, sarà difficile rassicurare i sudcoreani affermando che gli Stati Uniti da soli saranno in grado di proteggerli con un ombrello nucleare o una deterrenza estesa. Pertanto, per rispondere meglio alla minaccia nucleare nordcoreana, Seul spera di partecipare all'operazione di forza nucleare degli Stati Uniti. Il presidente è poi passato a specificare che esercitazioni congiunte non significherebbe condividere le armi nucleari, ma si tratterebbe comunque di un grande progresso nel concetto di deterrenza. "L'espressione 'condividere le armi nucleari' è in realtà onerosa per gli Stati Uniti. Se invece lo sviluppiamo in un concetto in cui la Corea del Sud e gli Stati Uniti condividono non solo la pianificazione delle forze nucleari, ma anche le esercitazioni, l'addestramento e le operazioni attraverso la condivisione delle informazioni, diventa una misura efficace che vale quanto la condivisione nucleare", ha detto il presidente.

