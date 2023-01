https://it.sputniknews.com/20230102/premier-polacco-inammissibile-la-glorificazione-di-bandera-16850058.html

Premier polacco: inammissibile la glorificazione di Bandera

Premier polacco: inammissibile la glorificazione di Bandera

Il Primo Ministro polacco ha dichiarato che al primo incontro avrebbe ricordato al suo omologo ucraino Denys Shmygal l'inammissibilità di glorificare Stepan... 02.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-02T18:27+0100

2023-01-02T18:27+0100

2023-01-02T18:27+0100

ucraina

polonia

mateusz morawiecki

stepan bandera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/921/71/9217161_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a626fc106b8b43f8affd4042477adecd.jpg

In precedenza, la Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) aveva pubblicato su Twitter informazioni sul compleanno del nazionalista.Rispondendo a una domanda sulla reazione di Varsavia a questa pubblicazione, il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki ha sottolineato di considerare tali azioni inaccettabili.Secondo questi, la Verkhovna Rada "mi ricorda una persona che era l'ideologo dei tempi criminali".Stepan Bandera è stato il leader dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini* (OUN) e uno dei principali iniziatori della creazione della sua ala militare, l'Esercito ribelle ucraino* (UPA). L'UPA è stata costituita nell'ottobre 1942 e, sebbene il suo obiettivo proclamato fosse la lotta per l'indipendenza dell'Ucraina, ha combattuto contro le truppe sovietiche, collaborando con i nazisti. L'OUN e l'UPA hanno a loro carico molti crimini, incluso il massacro di Volyn (la distruzione di massa della popolazione polacca di Volyn nel 1943). Migliaia di ucraini che si sono rifiutati di collaborare con i nazionalisti sono stati brutalmente uccisi.Nell'estate del 2016, la camera bassa del parlamento polacco ha adottato una risoluzione che riconosce l'11 luglio come Giornata nazionale della memoria per le vittime del genocidio commesso dai nazionalisti ucraini contro gli abitanti della Seconda Repubblica polacca nel 1943-1945. Secondo la versione di Varsavia, i massacri furono commessi nel 1939-1945 dai sostenitori di OUN e UPA contro la popolazione polacca della Volinia, della Galizia orientale e delle province sud-orientali della Seconda Repubblica Polacca.I ricercatori ucraini considerano questi eventi come le conseguenze della guerra tra l'esercito nazionale polacco e l'UPA, a cui ha preso parte anche la popolazione civile della regione. Allo stesso tempo, Kiev stima le sue perdite in 10-20mila persone.La Verkhovna Rada ha anche adottato una dichiarazione in cui condanna la decisione del Sejm polacco di riconoscere il massacro di Volyn come genocidio. I deputati ucraini hanno espresso l'opinione che questa decisione "abbia messo in pericolo gli sviluppi politici e diplomatici dei due Paesi".* Organizzazioni estremiste bandite in Russia

https://it.sputniknews.com/20230102/bundestag-la-germania-continua-a-mantenere-i-rapporti-con-la-russia-16849556.html

ucraina

polonia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, polonia, mateusz morawiecki, stepan bandera