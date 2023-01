https://it.sputniknews.com/20230102/polonia-il-ministro-per-il-clima-abbassa-la-temperatura-a-casa-e-sul-lavoro-16848606.html

Polonia, il ministro per il Clima abbassa la temperatura a casa e sul lavoro

Il ministro del clima e dell'ambiente della Polonia Anna Moskva ha dichiarato di aver abbassato la temperatura sul lavoro e a casa a 19 gradi Celsius

"Ora ho, sto guardando il sensore, 18.6. Al ministero abbiamo 19 gradi", ha detto la Moskva.Domenica scorsa, in Polonia, è entrata in vigore una legge che obbliga i capi degli organi statali ad adottare misure per ridurre del 10% il consumo di elettricità negli impianti loro affidati.Per il mancato rispetto dell'obbligo di risparmio energetico, la legge "Sulle decisioni speciali per la protezione dei consumatori di elettricità nel 2023 in relazione alla situazione del mercato elettrico" prevede multe fino a 20.000 PLN (circa 4.500 dollari).

