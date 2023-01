https://it.sputniknews.com/20230102/papa-ratzinger-da-oggi-salma-esposta-in-basilica-gia-in-migliaia-in-fila-per-rendergli-omaggio-16848141.html

Papa Ratzinger, da oggi salma esposta in Basilica, già in migliaia in fila per renderGli omaggio

Papa Ratzinger, da oggi salma esposta in Basilica, già in migliaia in fila per renderGli omaggio

Migliaia i fedeli in coda da questa mattina per dare l'ultimo saluto al defunto Papa Benedetto XVI, alla Basilica di San Pietro in Roma. 02.01.2023, Sputnik Italia

Dalle 9 di questa mattina è stata messa a disposizione dei tanti fedeli che vogliono renderGli omaggio la salma, nella Basilica di San Pietro, mentre si svolgeranno i funerali in data 5 gennaio.Non solo religiosi e religiose, tanti i cittadini romani e stranieri accorsi con dolore e raccoglimento a dare l'ultimo saluto a Papa Benedetto XVI, primo Papa dimissionario dal lontano 1415, epoca delle dimissioni ad opera di Papa Gregorio XII.Il defunto Padre, al secolo Joseph Aloisius Ratzinger, aveva motivato la decisione per la sua avanzata età e la conseguente "mancanza di forze per poter ricoprire adeguatamente il ministero petrino".Ma verrà ricordato per essere stato il primo Papa tedesco in 482 anni ad aver guidato la Chiesa Cattolica, dal 2005 al 2013.L'afflusso dei fedeli si registra maggiore presso la Porta Sant'Anna.Il prefetto di Roma prevede tra le 30mila e le 35mila persone che passeranno i controlli serrati ai metal detector ai varchi del Vaticano.Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in omaggio del Sommo Pontefice, da lontano e vicino, con in rilevanza i messaggi del presidente italiano Sergio Mattarella, e della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che hanno parlato rispettivamente di un "lutto per tutta l'Italia" e di "un gigante della Fede".La trasposizione della salma dal monastero "Mater Ecclesiae" alla Basilica di San Pietro è avvenuta alle ore 7, in forma privata.Poco dopo l'arrivo in Basilica, alle 7,15.Il rito è stato presieduto dal card. Mauro Gambetti, arciprete della Basilica, ed è durato circa mezz'ora.Poi si è provveduto all'ultima somma preparazione della Basilica per le visite al Sommo Pontefice per l'ultimo addio da parte dei fedeli.

