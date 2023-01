https://it.sputniknews.com/20230102/ministro-turco-la-grecia-presenta-la-questione-con-la-turchia-come-problemi-di-ankara-con-la-nato-16849229.html

Ministro turco: la Grecia presenta la questione con la Turchia come problemi di Ankara con la NATO

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato, lunedì, che Atene sta cercando di presentare i suoi problemi nelle relazioni bilaterali con Ankara... 02.01.2023, Sputnik Italia

Il ministro ha osservato che la Turchia e la Grecia hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla costruzione della fiducia e della cooperazione nella NATO, accusando Atene di aver recentemente sabotato questi incontri.Secondo Akar, Atene sta cercando di presentare i suoi problemi nei rapporti con Ankara "come i problemi della Turchia nei suoi rapporti con NATO, USA e UE", usandoli anche per distrarre la gente dagli scandali interni.In risposta ai politici greci che hanno definito la Turchia una minaccia, il ministro ha affermato che Ankara è un alleato affidabile e non minaccia nessuno. Venerdì 30 dicembre il ministro della Difesa turco ha avvertito la Grecia delle gravi conseguenze in caso di dispiegamento di armi sulle isole del Mar Egeo e di estensione delle sue acque territoriali.Secondo i resoconti dei media, la Grecia prevede di estendere i suoi confini marittimi da sei a 12 miglia a sud e ad ovest di Creta. La Turchia ha avvertito che non avrebbe permesso alle acque della Grecia di espandersi nemmeno di un miglio (1.852 metri) nel Mar Egeo.La Turchia ha precedentemente affermato che considererebbe l'espansione delle acque greche come motivo di guerra. Ankara ritiene che se la Grecia estendesse le sue acque territoriali, taglierebbe virtualmente le acque turche e priverebbe la Turchia dell'accesso alle acque internazionali, il che lascerebbe il paese intrappolato nelle sue acque territoriali.

