L'aeroporto di Damasco è stato messo fuori uso da un attacco missilistico israeliano

In precedenza, il canale televisivo statale siriano Al-Ikhbariya aveva riferito che Israele aveva colpito il sud della capitale della Repubblica Araba di Siria. L'agenzia di stampa SANA ha riferito di esplosioni nel cielo e dell’attivazione della difesa aerea. Il Ministero della Difesa siriano ha dichiarato che l'attacco è avvenuto intorno alle 02:00 ora locale (mezzanotte ora italiana) dal lago di Tiberiade sull'aeroporto di Damasco e i suoi dintorni. L'esercito israeliano ha sistematicamente effettuato attacchi aerei su vari obiettivi in Siria. Nell'ultimo anno sono stati colpiti Damasco, Aleppo, il porto di Tartus e un centro di ricerca nella città di Masyaf. Come ha osservato il primo vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky, le autorità siriane si sono rivolte ripetutamente al segretario generale dell'organizzazione a causa degli attacchi israeliani, ma non c'è stata alcuna risposta da parte di António Guterres. Mosca lo ritiene inaccettabile.

israele, siria