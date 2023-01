https://it.sputniknews.com/20230102/bundestag-la-germania-continua-a-mantenere-i-rapporti-con-la-russia-16849556.html

Bundestag, la Germania continua a mantenere i rapporti con la Russia

La Germania continua a mantenere i contatti con la leadership russa, ha detto ai giornalisti Christiane Hoffmann, portavoce del gabinetto tedesco. 02.01.2023, Sputnik Italia

germania

russia

relazioni internazionali

"Posso dire che non è affatto vero che non ci sono contatti con la Russia. Sapete che il Cancelliere, così come altri (rappresentanti) dell'UE, hanno contatti diretti con il Presidente (Vladimir) Putin, così come ad altri livelli", ha detto lunedì la rappresentante del gabinetto dei ministri tedesco durante un briefing.

