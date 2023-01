https://it.sputniknews.com/20230101/washington-non-in-posizione-di-dire-a-pechino-come-relazionarsi-a-mosca---media-cinese-16846507.html

Washington non in posizione di dire a Pechino come relazionarsi a Mosca - media cinese

Sabato, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che le relazioni tra Mosca e Pechino potrebbero "trovare nuove opportunità di crescita" nel 2023. 01.01.2023, Sputnik Italia

Un media cinese ha riferito che gli Stati Uniti "non sono nella posizione" di puntare il dito contro la Cina e tenere conferenze a Pechino su "come gestire le sue relazioni" con Mosca.I forti legami tra Pechino e Mosca “possono aiutare il mondo a muoversi verso il multipolarismo ed evitare che la comunità internazionale cada nell'unilateralismo”.Anche prima dell'inizio dell'operazione militare speciale russa in corso in Ucraina, iniziata il 24 febbraio, Washington era "diffidente nei confronti degli stretti legami" tra la Russia e la Cina.L'agenzia di stampa ha anche citato il ricercatore associato presso l'Istituto di studi russi, dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, Yang Jin dell'Accademia cinese delle scienze sociali, secondo cui gli Stati Uniti "sono preoccupati per l'aumento della cooperazione Cina-Russia nelle aree che riguardano l'economia e il commercio ridurrà significativamente l'effetto delle sanzioni statunitensi e occidentali sulla Russia".I commenti sono arrivati ​​dopo che un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha affermato venerdì che "coloro che si schierano con Mosca in questa guerra ingiusta si troveranno inevitabilmente dalla parte sbagliata della storia", un apparente riferimento all'operazione militare speciale russa in corso in Ucraina.La dichiarazione ha fatto seguito a un incontro virtuale tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping, durante il quale i due, in particolare, hanno elogiato i legami economici bilaterali tra i due Stati. Putin ha sottolineato che "nonostante condizioni esterne sfavorevoli, restrizioni illegittime e intimidazioni dirette da parte di alcuni paesi occidentali, Russia e Cina sono riuscite a garantire tassi di crescita record del commercio reciproco".Secondo il presidente russo, "entro la fine dell'anno, [il commercio dovrebbe] aumentare del 25%. Con tali dinamiche, saremo in grado di raggiungere l'obiettivo di 200 miliardi di dollari, stabilito da noi per 2024, prima del previsto".Xi, da parte sua, ha sottolineato che la Cina è pronta a costruire una cooperazione strategica con la Russia nell'interesse della stabilità mondiale, nel contesto di una difficile situazione internazionale. Il presidente cinese ha aggiunto che Pechino apprezza molto che la Russia non si sia rifiutata di risolvere la crisi ucraina attraverso i negoziati.

