Seul prevede la caduta di Kim Jong-un in caso di attacco nucleare

In precedenza, il leader nordcoreano Kim Jong-un al sesto plenum dell'ottava convocazione del Partito dei Lavoratori ha chiesto di rafforzare le forze nucleari del paese e aumentare la produzione di massa di testate nucleari.Inoltre, ha annunciato la necessità di creare un nuovo sistema di missili balistici intercontinentali in grado di contrattaccare istantaneamente, nonché di completare rapidamente il progetto di un satellite da ricognizione e di un veicolo di lancio per esso.Il leader della Corea del Nord ha affermato che la situazione, quando i "burattini della Corea del Sud" sono ovviamente diventati nemici della Corea del Nord, richiede un aumento "esponenziale" del numero di testate nucleari nell'arsenale della Corea del Nord e ha sottolineato l'importanza e la necessità di una massiccia produzione di armi nucleari tattiche.L'agenzia ha accusato Pyongyang di essere "pronta anche a iniziare una guerra" e ha esortato la Corea del Nord a fermare immediatamente lo sviluppo nucleare e tornare sulla via della denuclearizzazione, definendola "l'unico modo" per migliorare le condizioni di vita del popolo nordcoreano.La Corea del Sud ha anche promesso di "rispondere con forza" alle minacce nucleari e missilistiche dei suoi vicini con un rafforzamento "drastico" del suo sistema di difesa "a tre assi", che consiste nell'attacco preventivo coi sistemi Kill Chain, nella difesa anti-missilistica KAMD e nei sistemi Massive Punishment and Retaliation (KMPR). Quest'ultimo implica una risposta con un lancio di massa di missili in caso di attacco da parte della Corea del Nord.

