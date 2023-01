https://it.sputniknews.com/20230101/lesercito-ucraino-ha-sparato-circa-40-proiettili-contro-la-dpr-16846193.html

L'esercito ucraino ha sparato circa 40 raffiche contro la DPR

L'esercito ucraino ha sparato circa 40 raffiche contro la DPR

Da Donetsk si riporta che le forze armate ucraine hanno sparato circa 40 colpi calibro NATO contro la DPR. 01.01.2023, Sputnik Italia

"Le truppe ucraine hanno bombardato 4 città della DPR, tra cui Donetsk, in 20 minuti, sparando un totale di 37 proiettili del calibro "NATO" di 155 millimetri", riferisce l'ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk del Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (JCCC).Inoltre, alle 13:13 e alle 13:15, l'esercito ucraino ha sparato altri 10 proiettili del calibro specificato contro il distretto Kievsky di Donetsk e Yasinovataya, e alle 13:20 ha sparato contro il distretto Nikitovsky di Gorlivka con 5 proiettili dello stesso calibro, ha osservato l'agenzia.L'artiglieria con un calibro di 155 millimetri è utilizzata dai Paesi della NATO.Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev obici "M777" a lungo raggio con un calibro di 155 millimetri, le truppe ucraine li stanno attivamente utilizzando per bombardare le città delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Inoltre, le truppe ucraine sono state fornite con supporti di artiglieria semoventi tedeschi "PzH 2000", cannoni semoventi "Krab" polacchi e cannoni semoventi "CAESAR" francesi, che utilizzano proiettili di questo calibro.Gorlovka si trova a 50 chilometri a nord di Donetsk.In città si trovano l' azienda chimica Stirol e le imprese di estrazione del carbone.La cittadina è uno dei più grandi insediamenti della DPR. Prima dell'inizio del conflitto nel Donbass, la popolazione di Gorlovka contava più di 250mila persone.Yasinovataya si trova a circa 25 chilometri a nord di Donetsk e ospita la più grande stazione ferroviaria dell'ex Unione Sovietica.Makeevka è una città satellite di Donetsk, adiacente alla capitale della DPR.

