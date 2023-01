https://it.sputniknews.com/20230101/le-forze-armate-russe-hanno-sventato-i-piani-di-kiev-di-compiere-attacchi-terroristici-16846757.html

Le forze armate russe hanno sventato i piani di Kiev di compiere attacchi terroristici

Le forze armate russe hanno sventato i piani di Kiev di compiere attacchi terroristici

Ministero della Difesa: le forze armate russe hanno sventato i piani di Kiev di compiere attacchi terroristici. 01.01.2023

"L'esercito russo ha colpito alla vigilia degli obiettivi del complesso militare-industriale dell'Ucraina in cui sono stati creati droni per compiere attacchi terroristici", ha riferito il ministero della Difesa Russo.Si specifica che l'attacco è stato effettuato con un'arma lanciata dall'aria a lungo raggio ad alta precisione.Inoltre, è stato possibile colpire siti di stoccaggio e i siti per il lancio di droni.L'esercito russo ha inoltre distrutto il deposito di munizioni di artiglieria delle forze armate nella regione di Zaporozhye, nonché un radar mobile di sorveglianza dello spazio aereo e un radar-controbatteria americano "AN/TPQ-50" nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk.Alcuni degli obiettivi sono stati colpiti nell'area degli insediamenti di Kamyshevka e Artemovsk.

