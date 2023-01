Kim Jong-un accusa gli Stati Uniti di voler creare una "versione asiatica della NATO"

"Nel 2022 gli Stati Uniti hanno schierato frequentemente diversi mezzi di attacco nucleare in Corea del Sud a livello di dispiegamento costante, aumentando al massimo il livello di pressione militare sulla RPDC [Repubblica Popolare Democratica di Corea]. Allo stesso tempo, stanno portando avanti la realizzazione della cooperazione triangolare con il Giappone e la Corea del Sud su larga scala e stanno lavorando assiduamente per creare un nuovo blocco militare che assomiglia a una versione asiatica della NATO all’insegna di una ‘alleanza sempre più stretta’", ha dichiarato Kim Jong-un durante il resoconto della riunione plenaria del Partito dei Lavoratori di Corea, come citato dai media locali.