https://it.sputniknews.com/20230101/il-kosovo-vuole-aumentare-la-presenza-della-nato-per-rafforzare-la-sicurezza-16847019.html

Il Kosovo vuole aumentare la presenza della NATO per "rafforzare la sicurezza"

Il Kosovo vuole aumentare la presenza della NATO per "rafforzare la sicurezza"

Il Kosovo intende aumentare la presenza del personale militare della NATO nella repubblica per rafforzare la pace e la sicurezza nei Balcani occidentali, ha... 01.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-01T14:54+0100

2023-01-01T14:54+0100

2023-01-01T14:54+0100

kosovo

nato

balcani

geopolitica

europa

mondo

serbia

germania

sicurezza

civili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/827/03/8270332_0:49:2281:1332_1920x0_80_0_0_0659f5754a87ce67d02ab33d2327958f.jpg

"Un aumento significativo del numero di soldati e attrezzature militari della NATO (...) rafforzerà la sicurezza e la pace in Kosovo e in tutta la regione dei Balcani occidentali", ha dichiarato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ai media tedeschi.La Repubblica del Kosovo parzialmente riconosciuta sta attualmente aumentando le spese per la difesa e il numero dei suoi soldati e riservisti, ha fatto osservare il primo ministro.La forza internazionale di mantenimento della pace guidata dalla NATO in Kosovo ha attualmente circa 3.800 soldati della KFOR dispiegati nella repubblica, tra cui circa 70 truppe dalla Germania, afferma il rapporto, aggiungendo che fino a 400 militari tedeschi potrebbero essere inviati in Kosovo su decisione del Bundestag, il parlamento federale tedesco.La situazione in Kosovo e Metochia rimane tesa.Il 10 dicembre, i serbi nel nord del Kosovo hanno iniziato a erigere barricate per protestare contro l'arresto di diversi agenti di polizia serbi da parte delle autorità kosovare per presunti crimini di guerra e terrorismo risalenti al conflitto del 1998-1999.La guerra del Kosovo è scoppiata il 28 febbraio 1998 ed è durata fino all'11 giugno 1999 a causa del conflitto armato tra l'esercito serbo e l'Esercito di liberazione del Kosovo a guida albanese, un gruppo separatista che aspirava a ottenere lo status di repubblica costituente in quella che allora era la Jugoslavia.Tra le ostilità, la regione è stata soggetta a attacchi aerei non autorizzati della NATO nel marzo-giugno 1999.L'intervento illegittimo ha provocato la morte di oltre 2.500 persone, tra cui 87 bambini, e ha causato danni per oltre 100 miliardi di dollari.

kosovo

balcani

europa

serbia

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

kosovo, nato, balcani, geopolitica, europa, mondo, serbia, germania, sicurezza, civili