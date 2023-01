https://it.sputniknews.com/20230101/gli-aiuti-allucraina-potrebbero-indebolire-la-capacita-di-deterrenza-americana-in-asia-orientale-16845834.html

Gli aiuti all'Ucraina potrebbero indebolire la "capacità di deterrenza" americana in Asia orientale

Gli aiuti all'Ucraina potrebbero indebolire la "capacità di deterrenza" americana in Asia orientale

Washington potrebbe avere problemi di influenza in Asia a causa della spinta americana a continuare a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina... 01.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-01T11:35+0100

2023-01-01T11:35+0100

2023-01-01T11:35+0100

usa

ucraina

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/758/81/7588155_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bec4600f3464cc9aeefda222ba837fe5.jpg

Washington potrebbe avere problemi di influenza in Asia a causa della spinta americana a continuare a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, secondo quanto riportato da un quotidiano statunitense. Tutto ciò fa seguito alla presentazione da parte dell'amministrazione Biden della nuova strategia di difesa degli Stati Uniti alla fine di ottobre, in cui si descriveva la Cina come il più grande pericolo per la sicurezza americana. Washington e Pechino sono ancora ai ferri corti su tutta una serie di questioni, tra cui quelle relative a Taiwan, considerata dalla Cina come una parte integrante del proprio territorio. Pechino è frustrata per la crescente vendita di armi a Taipei da parte di Washington e per le promesse del presidente americano Joe Biden di "difendere" l'isola in caso di "invasione" da parte di Pechino. Le tensioni si sono ulteriormente inasprite dopo che l'allora presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taiwan in agosto, un viaggio seguito dal lancio da parte di Pechino di esercitazioni militari su larga scala nei pressi dell'isola, in segno di ritorsione. Il rapporto pubblicato, corrobora la tesi di diversi esperti che in precedenza avevano già avvertito che gli Stati Uniti starebbero esaurendo le armi da inviare in Ucraina: Mark Cancian, del think tank statunitense Center for Strategic and International Studies, ha scritto in un'analisi che le scorte statunitensi di alcune attrezzature stanno "raggiungendo i livelli minimi necessari per i piani di guerra e l'addestramento" e che per rifornire Washington dei livelli che erano stati raggiunti prima dell'operazione speciale russa in Ucraina potrebbero volerci anni.

usa

ucraina

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, asia