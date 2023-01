https://it.sputniknews.com/20230101/erdogan-piu-di-16-mln-di-tonnellate-di-prodotti-agricoli-esportati-attraverso-corridoio-del-grano-16845964.html

Erdogan: più di 16 mln di tonnellate di prodotti agricoli esportati attraverso corridoio del grano

Più di 16 milioni di tonnellate di prodotti agricoli sono stati esportati dall'Ucraina nell'ambito dell'accordo sul grano, ha dichiarato il presidente turco... 01.01.2023, Sputnik Italia

"Grazie al corridoio che abbiamo aperto, più di 16 milioni di tonnellate di cereali e prodotti derivati sono partiti dai porti dell'Ucraina e hanno raggiunto il mondo intero", ha dichiarato il presidente turco Recep Erdogan, via Twitter.Il 22 luglio, Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo per fornire un corridoio marittimo umanitario per le navi che esportano cibo e fertilizzanti dai porti ucraini del Mar Nero.L'accordo doveva inizialmente scadere il 19 novembre, con possibilità di proroga se i firmatari acconsentiranno.È stato prorogato per 120 giorni, il 17 novembre.

