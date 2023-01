https://it.sputniknews.com/20230101/crisi-energetica-e-inflazione-leconomia-delleurozona-potrebbe-recedere-questanno-16847477.html

Crisi energetica e inflazione, l'economia dell'eurozona potrebbe recedere quest'anno

Crisi energetica e inflazione, l'economia dell'eurozona potrebbe recedere quest'anno

L'Europa sta cercando di far fronte alla diminuzione delle forniture di carburante dalla Russia causata dalle rigide sanzioni dei paesi occidentali contro... 01.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-01T17:54+0100

2023-01-01T17:54+0100

2023-01-01T17:54+0100

ue

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/420/73/4207301_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_da415003d79b0402c914d4f6d71f071f.jpg

È probabile che l'economia della zona euro si riduca quest'anno, a causa dell'elevata inflazione e della potenziale carenza di energia, ha avvertito FT.Secondo gli economisti che hanno parlato con i media, la zona della moneta unica era già in recessione, con una contrazione del prodotto interno lordo prevista per tutto il 2023.Mentre i membri dell'Unione Europea sono riusciti a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di gas russo rivolgendosi alla Norvegia e agli Stati Uniti, nonché passando a fonti energetiche alternative, gli economisti hanno avvertito che senza le forniture russe sarà molto più difficile rifornire gli impianti di stoccaggio del gas in Europa per il prossimo inverno.Secondo l'esperto, "inoltre, il prossimo inverno sarà ancora più impegnativo".Le previsioni arrivano poche settimane dopo che un'agenzia di stampa statunitense ha riferito che l'Europa "è stata colpita da circa 1 trilione di dollari a causa dell'aumento dei costi energetici" tra le conseguenze dell'operazione militare speciale in corso della Russia in Ucraina, aggiungendo che "la la crisi più profonda degli ultimi decenni è solo all'inizio".L'UE, insieme a Gran Bretagna e Stati Uniti, ha iniziato ad applicare pacchetti di sanzioni "dure" alla Russia poco dopo che Mosca ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina il 15 febbraio. A dicembre anche il blocco europeo ha aderito alla decisione del G7 di stabilire un prezzo massimo del petrolio russo a 60 dollari al barile e ha lanciato il suo nono pacchetto di sanzioni contro la Russia.Le restrizioni hanno interrotto le catene di approvvigionamento in tutto il mondo e hanno esacerbato i problemi del mercato energetico in corso, che a loro volta hanno portato all'aumento dei prezzi del petrolio. Il risultato delle sanzioni è stata una crisi energetica in Europa, aumento del costo della vita e inflazione record, mentre anche l'industria del blocco è stata messa a rischio.

https://it.sputniknews.com/20230101/washington-non-in-posizione-di-dire-a-pechino-come-relazionarsi-a-mosca---media-cinese-16846507.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, economia