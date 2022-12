Vladimir Putin e il patriarca Kirill esprimono il proprio cordoglio per la morte di Benedetto XVI

“L'autorità incondizionata di Benedetto XVI come eminente teologo gli ha permesso di dare un contributo significativo allo sviluppo della cooperazione inter-cristiana, la testimonianza di Cristo di fronte a un mondo secolarizzato e la difesa dei valori morali tradizionali. A nome della Chiesa ortodossa russa, esprimo le mie condoglianze a lei e al gregge della Chiesa cattolica romana per la sua perdita. Signore Misericordioso, sia eterna la memoria per questo umile lavoratore nella vigna il cui defunto Pontefice è stato chiamato nel giorno della sua elezione!" ha dichiarato il patriarca nel messaggio.