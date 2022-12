https://it.sputniknews.com/20221231/vendite-di-armi-statunitensi-agli-alleati-nato-quasi-raddoppiate-nel-2022-16841076.html

Vendite di armi statunitensi agli alleati NATO quasi raddoppiate nel 2022

L'anno scorso il governo statunitense ha approvato 14 possibili vendite di armi importanti per gli alleati dell'alleanza, per un valore di circa 15,5 miliardi di dollari. Nel 2022, la cifra è salita a 28 miliardi di potenziali vendite di armi, tra cui 1,24 miliardi di dollari di vendite di armi alla Finlandia, possibile nuovo membro della NATO. L'aumento è avvenuto mentre i membri della NATO si affannano "a rifornirsi di armi di alto livello" a causa dell'operazione militare russa in corso in Ucraina. Sebbene alcuni accordi per la vendita di armi siano stati negoziati anni prima, l'operazione russa ha fatto sì che i membri europei della NATO si affannassero a incrementare le loro spese militari e a rifornirsi di veicoli, armi e munizioni da consegnare all'esercito ucraino.Il rapporto arriva dopo che il presidente Joe Biden ha firmato una nuova legge di spesa federale da 1.700 miliardi di dollari, un documento che include 858 miliardi di dollari di spesa per la difesa. Secondo una dichiarazione rilasciata sul sito web della Commissione per gli stanziamenti di bilancio del Senato degli Stati Uniti, il cosiddetto National Defense Authorization Act (NDAA) comprende "44,9 miliardi di dollari in assistenza d'emergenza all'Ucraina e ai nostri alleati della NATO". Da quando la Russia ha lanciato la sua operazione in Ucraina il 24 febbraio, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno fornito a Kiev armi per oltre 40 miliardi di dollari. Mosca ha ripetutamente avvertito che fornire armi a Kiev non fa altro che prlungare il conflitto in Ucraina. La firma del NDAA ha fatto seguito a un'altra notizia diffusa dai media statunitensi, che ha riportato un'impennata dei prezzi delle azioni dei quattro maggiori appaltatori della difesa degli Stati Uniti - Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies e Pratt & Whitney. In particolare la Lockheed Martin "ha registrato più di 950 milioni di dollari di ordini di missili militari dal Pentagono, in parte per rifornire le scorte utilizzate in Ucraina, mentre la Raytheon Technologies si è aggiudicata "più di 2 miliardi di dollari in contratti per la fornitura di sistemi missilistici per espandere o rifornire le armi utilizzate per aiutare l'Ucraina".

