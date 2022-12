https://it.sputniknews.com/20221231/la-turchia-avrebbe-accettato-di-ritirare-le-truppe-dalla-siria-dopo-un-incontro-a-mosca-16841229.html

La Turchia avrebbe accettato di ritirare le truppe dalla Siria dopo un incontro a Mosca

I ministri della Difesa turco, siriano e russo, avrebbero concordato il ritiro delle truppe turche dalla parte settentrionale della Siria, scrive il quotidiano... 31.12.2022, Sputnik Italia

L'incontro ha anche discusso l'attuazione dell'accordo del 2020 sull'apertura dell'autostrada M4, ha aggiunto la fonte. Si prevede l'istituzione di commissioni specializzate per garantire l'attuazione degli accordi raggiunti e, se necessario, le parti terranno nuovi incontri per coordinare ulteriormente le azioni, conclude il giornale. I colloqui tra i capi militari dei tre Paesi si sono tenuti a Mosca il 28 dicembre. Si è trattato del primo incontro ufficiale tra Ankara e Damasco in 11 anni. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le parti hanno preso atto della natura costruttiva del dialogo e della necessità di proseguirlo per stabilizzare ulteriormente la situazione in Siria e nella regione nel suo complesso.

