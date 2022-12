https://it.sputniknews.com/20221231/il-ministro-esteri-russo-lavrov-ha-discusso-con-il-suo-omologo-turco-la-crisi-in-corso-in-siria-16843407.html

Il ministro Esteri russo Lavrov ha discusso con il suo omologo turco la crisi in corso in Siria

Il ministro Esteri russo Lavrov ha discusso con il suo omologo turco la crisi in corso in Siria

ll ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha discusso del coordinamento delle misure per la risoluzione del conflitto siriano durante una conversazione... 31.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-31T19:55+0100

2022-12-31T19:55+0100

2022-12-31T19:55+0100

sergey lavrov

russia

mosca

diplomazia

turchia

ankara

siria

mondo

mevlüt çavuşoğlu

bashar assad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/16690434_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_264faa7cf7f3410969f8cca87df9c81a.jpg

All'inizio di questa settimana, i media siriani hanno riferito, citando fonti anonime a Damasco, che Ankara ha accettato di ritirare le truppe dal territorio siriano a seguito dei colloqui trilaterali tra i ministri della Difesa di Russia, Siria e Turchia che si sono svolti mercoledì a Mosca.I colloqui hanno segnato il primo incontro ufficiale tra Ankara e Damasco in 11 anni.La guerra in Siria è scoppiata nel 2011 a seguito della cosiddetta "primavera araba" con vari gruppi ribelli e terroristi che combattevano contro l'esercito arabo siriano nel tentativo di rovesciare il presidente Bashar Assad.Dal 2016, l'esercito turco ha condotto operazioni aeree e terrestri in Siria contro gruppi armati curdi, senza il permesso di Damasco.Allo stesso tempo, Mosca e Ankara hanno agito da mediatori nel conflitto.

russia

mosca

turchia

ankara

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sergey lavrov, russia, mosca, diplomazia, turchia, ankara, siria, mondo, mevlüt çavuşoğlu, bashar assad, geopolitica