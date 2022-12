https://it.sputniknews.com/20221231/il-discorso-di-capodanno-del-presidente-russo-vladimir-putin-16843749.html

Il discorso di Capodanno del presidente russo Vladimir Putin

Il presidente Vladimir Putin ha pronunciato il suo annuale discorso di Capodanno ai cittadini russi. 31.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha pronunciato il discorso per le celebrazioni del Capodanno rivolto a tutti i cittadini della Federazione.Questa volta il presidente non ha parlato come avviene di solito, con il Cremlino sullo sfondo, ma avendo intorno i militari che partecipano all'operazione speciale in corso in Ucraina.Putin ha definito il 2022 l'anno degli eventi cruciali che hanno gettato le basi per il futuro sia della Russia che del mondo intero, un anno "pieno di disordini e ansie".Putin ha sottolineato che "la verità è dalla parte della Russia, che protegge la sua gente nei suoi territori storici"."Le élite occidentali hanno assicurato per anni alla Russia intenzioni pacifiche, anche nel Donbass, ma in realtà hanno sostenuto i neonazisti e si sono preparate all'aggressione. Ora ne parlano apertamente e il popolo ucraino viene utilizzato per dividere e indebolire il nostro Paese", ha proseguito il presidente.Successivamente, l'addetto stampa del capo dello Stato, Dmitry Peskov, ha precisato che l'appello del presidente è stato registrato presso la sede del Distretto militare meridionale.

