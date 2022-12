https://it.sputniknews.com/20221231/ex-ambasciatore-vaticano-benedetto-xvi-ha-sempre-appoggiato-rapporti-con-la-chiesa-ortodossa-russa-16841491.html

Ex ambasciatore vaticano: Benedetto XVI ha sempre appoggiato rapporti con la Chiesa ortodossa russa

2022-12-31T12:35+0100

"Papa Benedetto XVI, che ha occupato il soglio apostolico dall'aprile 2005 al febbraio 2013, è sempre stato aperto allo sviluppo di relazioni con i rappresentanti di altre Chiese cristiane, compresa la Chiesa ortodossa russa", ha dichiarato l'arcivescovo Antonio Mennini, divenuto primo nunzio apostolico (ambasciatore del Vaticano)nel 2009 nella Federazione Russa.Questo sabato Matteo Bruni, capo del servizio stampa della Santa Sede, ha annunciato che Papa Benedetto XVI è morto all'età di 96 anni alle 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.Lunedì 2 gennaio la salma del defunto pontefice sarà esposta nella Basilica di San Pietro per il commiato.Secondo lui, Papa Ratzinger “ha guardato positivamente anche allo sviluppo dei rapporti con le autorità laiche della Russia, con il Presidente della Federazione Russa”.A questo proposito l'arcivescovo ha ricordato che nel dicembre 2009 il presidente russo Dmitry Medvedev ha compiuto una visita in Vaticano, durante la quale ha avuto un significativo incontro con Benedetto XVI. Dopo questo incontro, Russia e Vaticano si sono scambiati appunti sull'instaurazione di vere e proprie relazioni diplomatiche a livello di ambasciate, e lo stesso Mennini è stato presto nominato nunzio nella Federazione Russa.Parlando della figura del pontefice defunto, l'arcivescovo ha sottolineato che nel corso della sua lunga vita Ratzinger, essendo un grande teologo, ha unito alta spiritualità e una mente acuta:Lo stesso ha anche osservato che, contrariamente all'opinione prevalente su un certo distacco e freddezza del pontefice tedesco, Ratzinger era una persona simpatica e gentile: "Sì, si comportava in modo abbastanza riservato, era nel suo carattere. Ma di lui non si poteva dire che fosse ostinato e schivasse le persone. Chi lo conosceva meglio capiva che non era affatto così", ha detto Mennini.L'arcivescovo ha anche ricordato che Ratzinger era noto per il suo amore per gli animali, soprattutto cani e gatti:Benedetto XVI è stato il 265esimo papa e il settimo pontefice tedesco.Passerà alla storia della Chiesa moderna, prima di tutto, come il primo Papa che ha rinunciato volontariamente al soglio apostolico negli ultimi 600 anni, dai tempi di Papa Gregorio XII.Dopo la sua abdicazione, ha vissuto nel piccolo monastero di Mater Ecclesiae nei Giardini Vaticani.

