E' morto il Papa emerito Benedetto XVI

E' morto il Papa emerito Benedetto XVI

Il Papa emerito aveva 95 anni. 31.12.2022

vaticano

E' morto il Papa emerito Benedetto XVI. La notizia è stata resa nota dal Vaticano.L'attuale pontefice, Francesco, il 28 dicembre aveva chiesto ai fedeli di pregare per il suo predecessore "molto malato", dicendo:Nato a Marktl in Baviera nel 1927, Joseph Ratzinger è arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977. Nel novembre 1981 fu nominato da Papa Giovanni Paolo II prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e nel 2005 è stato votato dai cardinali riuniti nel Conclave come nuovo Pontefice, scegliendo il nome Benedetto.Benedetto XVI è stato il primo Papa tedesco in 482 anni e ha guidato la Chiesa Cattolica dal 2005 al 2013.

