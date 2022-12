https://it.sputniknews.com/20221230/repubbliche-popolari-di-donetsk-e-lugansk-adottano-nuove-costituzioni-16838592.html

Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk adottano nuove costituzioni

Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk adottano nuove costituzioni

30.12.2022

Tutti i 43 deputati presenti hanno votato a favore dell'adozione del progetto. La legge principale ora specifica che la LNR è un soggetto della Federazione Russa. Come ha detto il capo ad interim della regione, Leonid Pasechnik, nel suo discorso al Parlamento, le autorità della Repubblica stanno facendo del loro meglio per completare l'operazione militare speciale il prima possibile. Nel contempo, anche il parlamento della Repubblica popolare di Donetsk ha votato per l'adozione di una nuova costituzione, secondo quanto riferito da un corrispondente di Sputnik. Il documento è stato adottato in due letture, il progetto è stato sostenuto dai 76 deputati presenti. A settembre si sono tenuti i referendum sull'adesione alla Russia delle repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhya. La popolazione delle regioni ha sostenuto l'iniziativa con la maggioranza dei voti. Il 30 settembre, il Cremlino ha ospitato una cerimonia per la firma degli accordi sull'accettazione delle nuove regioni nel Paese.

