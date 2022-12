https://it.sputniknews.com/20221230/putin--25-del-commercio-russia-cina-entro-fine-2022-nonostante-le-intimidazioni-delloccidente-16839800.html

Putin: + 25% del commercio Russia-Cina entro fine 2022 nonostante le intimidazioni dell'Occidente

Nonostante le intimidazioni di alcuni paesi occidentali, il commercio tra Russia e Cina crescerà di circa il 25% entro la fine del 2022 e il livello di 200... 30.12.2022, Sputnik Italia

“Nonostante le condizioni esterne sfavorevoli, le restrizioni illegittime e le intimidazioni dirette da parte di alcuni Paesi dell'Occidente, Russia e Cina sono riuscite a garantire tassi di crescita record del commercio reciproco. Entro la fine dell'anno, aumenterà del 25%. Con una tale dinamica, saremo in grado di raggiungere l'obiettivo di 200 miliardi di dollari da noi fissato per il 2024 prima del previsto".La dichiarazione rilasciata dal presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, tramite collegamento video."La Cina è pronta a costruire una cooperazione strategica con la Russia e ad essere partner globali a beneficio dei popoli dei due Paesi e nell'interesse della stabilità mondiale sullo sfondo di una difficile situazione internazionale", ha affermato dal canto suo il presidente cinese Xi Jinping.I leader di Russia e Cina hanno precedentemente fissato l'obiettivo di raddoppiare il commercio bilaterale, portandolo da $ 100 miliardi all'anno a $ 200 miliardi entro il 2024.La soglia dei $ 100 miliardi è stata raggiunta nel 2018."La Cina apprezza molto il fatto che la Russia non rifiuti di risolvere la crisi ucraina attraverso i negoziati", ha affermato dal canto suo il presidente cinese Xi Jinping:La Cina continuerà ad attenersi alla posizione obiettiva e giusta sulla situazione in Ucraina, oltre a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione pacifica della crisi ucraina, ha affermato il leader.Inoltre, Xi ha affermato che Cina e Russia dovrebbero continuare a promuovere la cooperazione in campo energetico."Le parti dovrebbero continuare a utilizzare in modo efficiente i meccanismi di lavoro e i canali di comunicazione esistenti al fine di promuovere progressi positivi nella cooperazione pratica bilaterale nel commercio e nelle sfere economiche, energetiche, finanziarie e agricole", ha affermato il leader cinese.

