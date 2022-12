https://it.sputniknews.com/20221230/lesercito-eritreo-si-ritira-dalle-principali-citta-del-tigre-nel-nord-delletiopia-16840198.html

L'esercito eritreo si ritira dalle principali città del Tigrè, nel nord dell’Etiopia

L'esercito eritreo sta lasciando le principali città della regione del Tigrè, nel nord dell'Etiopia, ha riferito Bloomberg, citando alcune fonti. 30.12.2022, Sputnik Italia

Le truppe eritree hanno sostenuto le forze governative etiopi contro i ribelli del Tigray People's Liberation Front (TPLF). Il portavoce del governo etiope Selamawit Kassa non ha voluto commentare. Da parte sua, un portavoce delle autorità del Tigrè ha dichiarato all'agenzia di non poter confermare il completo ritiro delle truppe eritree dalla regione. All'inizio di novembre era stato firmato un accordo di cessazione delle ostilità tra il governo etiope e i ribelli del Tigrè. L'accordo prevedeva il disarmo delle forze del Tigrè entro poche settimane. Tra le altre questioni discusse durante i colloqui vi erano il ripristino di Internet e delle telecomunicazioni nella regione, la riapertura delle banche e la consegna degli aiuti umanitari. Il conflitto nel nord dell'Etiopia è scoppiato nel novembre 2020. Le autorità hanno accusato il TPLF di aver attaccato una base militare e hanno lanciato un'operazione nel Tigrè. Nel giugno 2021, i ribelli hanno conquistato il centro amministrativo della regione, la città di Mekele, e il governo etiope ha dichiarato un cessate il fuoco incondizionato. Tuttavia, i ribelli hanno successivamente dichiarato di aver lanciato una nuova offensiva, di aver preso il controllo di parte del Tigrè e di aver invaso la regione di Amhara. Un successivo accordo era stato raggiunto nel marzo 2022, quando le autorità etiopiche avevano annunciato un cessate il fuoco a tempo indeterminato per portare aiuti umanitari nella regione. Dopo una tregua di cinque mesi, i combattimenti sono ripresi ad agosto.

