Le truppe ucraine hanno colpito Donetsk con gli HIMARS di notte

Le forze ucraine hanno colpito Donetsk venerdì sera con gli HIMARS, ha dichiarato la rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk presso il Centro... 30.12.2022, Sputnik Italia

Come riportato dall'agenzia, alle 02:34 le truppe ucraine hanno sparato sei razzi MLRS contro Donetsk. L'HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) è prodotto dal 2003 dagli Stati Uniti. È basato su un telaio gommato FMTV a tre assi e può trasportare sei razzi o un missile balistico tattico ATACMS.La Russia ha inviato una nota ai Paesi della NATO sulle forniture di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per il regime di Kiev sarebbe un obiettivo legittimo per la Russia.

