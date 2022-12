https://it.sputniknews.com/20221230/la-linea-giorgia-meloni-alla-sua-prima-conferenza-stampa-di-fine-anno-16838275.html

La linea Giorgia Meloni alla sua prima conferenza stampa di fine anno

30.12.2022

La giornata di ieri è stata politicamente segnata dalla tradizionale conferenza stampa di fine anno del primo ministro, la prima di Giorgia Meloni. Occasione per fare il punto sul lavoro fatto, anche se il governo è in carica.Ecco a voi il riassunto di alcuni temi principali:Presidenzialismo: È una "priorità". Perché una riforma delle istituzioni "che dia stabilità e governi" come specchio delle indicazioni popolari "può solo fare bene all’Italia". La premier ribadisce di voler fare una "legge ampiamente condivisa e per questo siamo partiti dal semipresidenzialismo alla francese ma di modelli ce ne sono diversi e si possono anche inventare. Ma bisogna capire la volontà".Covid: La situazione è "abbastanza sotto controllo", ha spiegato, anche se il test obbligatorio per chi viene alla Cina è una decisione che sarebbe più efficace se presa a livello europeo. Meloni ha confermato il no a lockdown e green pass: "Preferiamo lavorare sulla responsabilità che sulla coercizione. Il caso cinese dimostra l’inefficacia della privazione della libertà". Quanto ai vaccini, resta piuttosto fredda e li consiglia "soprattutto ad anziani e fragili".Legalità: Rivendica l’ergastolo ostativo, "uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata". Sulle intercettazioni, spiega che sono uno strumento efficace ma "vanno limitati gli abusi".Reddito di cittadinanza: "Il lavoro lo creano le aziende, lo Stato non può abbattere la povertà per decreto", dice, ricordando "la misura della decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato".Riarmo: Rivendica la necessità di aumentare le spese militari: "Siamo stati gli unici a dirlo, anche dall’opposizione". Ma dà una stoccata ironica a Giuseppe Conte, che ora è super pacifista: "Voglio ringraziare il coraggioso impulso di Conte, che aumentò di tre miliardi le spese militari".Pace: "L’Italia è pronta" a "farsi garante di un eventuale accordo di pace. È la ragione per la quale penso di recarmi a Kiev prima della fine di febbraio. Perché credo che il 24 di febbraio" ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina "si possa fare una iniziativa.

