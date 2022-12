https://it.sputniknews.com/20221230/il-regno-unito-invia-allucraina-attrezzature-per-artificieri-16837935.html

Il Regno Unito invia all'Ucraina attrezzature per artificieri

Il Regno Unito invia all'Ucraina attrezzature per artificieri

Il Regno Unito ha consegnato all'Ucraina oltre 1.000 metal detector e 100 kit per lo sminamento delle bombe come parte dell'ultimo pacchetto di aiuti militari... 30.12.2022, Sputnik Italia

Il ministero ha ricordato che Londra ha recentemente consegnato alle forze ucraine oltre 1.000 missili aria-aria e 125 cannoni antiaerei. La Royal Air Force ha effettuato oltre 240 voli in Ucraina per consegnare "migliaia di tonnellate di aiuti militari dal Regno Unito e dai partner internazionali" nel 2022, si legge nel comunicato. Il ministero ha inoltre dichiarato di aver addestrato più di 11.000 soldati ucraini nel corso del 2022 e di avere in programma di addestrarne fino a 20.000 nel 2023. Dall'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, i membri della NATO hanno fornito all'Ucraina vari tipi di armi, tra cui missili per la difesa aerea, sistemi missilistici, artiglieria semovente e cannoni antiaerei. Ad aprile, il Ministero degli Esteri russo ha inviato una nota di protesta ai membri della NATO che forniscono armi all'Ucraina, affermando che ciò mina le prospettive di un futuro processo di pace e ha un impatto negativo sulla situazione in loco.

