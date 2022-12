Hill: l'Occidente ha già gettato le basi per i colloqui tra Russia e Ucraina

https://it.sputniknews.com/20221230/hill-loccidente-ha-gia-gettato-le-basi-per-i-colloqui-tra-russia-e-ucraina-16839136.html

I paesi occidentali sono pronti a porre fine al conflitto in Ucraina per prestare maggiore attenzione alle loro economie, scrive l' editorialista di Hill Avraham Shama.A suo avviso, la questione di una tregua è probabilmente già stata sollevata in un incontro personale tra i due presidenti Joe Biden e Vladimir Zelensky durante la visita di quest'ultimo a Washington.Come ha osservato Shama, il desiderio di Washington e dell'UE di porre fine agli scontri è associato all'impatto negativo delle sanzioni anti-russe sull'economia degli alleati occidentali.Allo stesso tempo, secondo l'osservatore, i negoziati per porre fine alla crisi in atto dovrebbero essere condotti con delicatezza, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti.Zelensky ha precedentemente affermato di aver ricevuto segnali dai partner occidentali del fatto che la Russia vuole colloqui diretti, e ha proposto un formato pubblico.L'addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha osservato che Washington, se lo desidera, può fare molto, inclusa l'influenza su Kiev in termini di maggiore disponibilità alle trattative.

