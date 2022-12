https://it.sputniknews.com/20221229/taiwan-ringrazia-gli-usa-per-lintenzione-di-vendere-sistemi-di-minamento-allisola-16835756.html

Taiwan ringrazia gli USA per l'intenzione di vendere sistemi di minamento all'isola

Taiwan ringrazia gli USA per l'intenzione di vendere sistemi di minamento all'isola

Giovedì, l'amministrazione di Taiwan ha ringraziato gli Stati Uniti per i piani annunciati da Washington di vendere all'isola i sistemi di minamento anti-carro... 29.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-29T09:35+0100

2022-12-29T09:35+0100

2022-12-29T09:35+0100

usa

taiwan

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/1d/16835736_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a2197170b07fd792c50d90aa746720d0.jpg

L’agenzia ha precisato che l'accordo da 180 milioni di dollari prevede anche la consegna di camion tattici pesanti da dieci tonnellate del tipo M977A4 HEMTT, che saranno dotati di sistemi anticarro. Il dipartimento della difesa dell'isola ha osservato che questa attrezzatura è caratterizzata dalla mobilità ed è in grado di disperdere efficacemente le mine su una vasta area."Ciò migliorerà in modo significativo la capacità di Taiwan di condurre una guerra asimmetrica", ha affermato il ministero.Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di Volcano e delle relative attrezzature a Taiwan per 180 milioni di dollari, ha dichiarato mercoledì l'Agenzia di cooperazione per la sicurezza del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, che è responsabile della fornitura di attrezzature militari e armi all'estero in base a contratti intergovernativi. L'amministrazione americana ha già notificato la sua decisione al Congresso, che ora ha 30 giorni di tempo per studiare il contratto militare e il suo possibile blocco. Se l'accordo verrà approvato, Northrop Grumman e Oshkosh Corporation saranno i principali appaltatori.

usa

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, taiwan, difesa